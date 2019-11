Problemas de reconocimiento

El Departamento Nacional de Estadística (Dane), continúa publicando los resultados finales del Censo de Población y Vivienda 2018. El turno ayer fue para los habitantes Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros (Narp).



Es importante recordar que este ejercicio censal se desarrolló con un enfoque diferencial étnico, esto es, en concertación y consulta con las distintas comunidades y su participación dentro del proceso.

Para contar los miembros de las minorías étnicas se empleó la pregunta del autorreconocimiento. Esto significa que el censado se reconoce como perteneciente a un grupo minoritario. Esta metodología produce un resultado paradójico dentro estos grupos en Colombia.



Mientras que en los 13 años que pasaron entre los últimos dos censos los colombianos que se autorreconocieron indígenas subieron 36 por ciento, los autorreconocidos negros se redujeron en un 30 por ciento a casi tres millones. Aunque cabe la aclaración de que esta no es la cifra de todos los negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros del país, sí permite el contraste entre ambas minorías.



Son muchos los factores que pueden llevar a muchos colombianos a no reconocerse como negros como el racismo latente, otras identidades regionales y la dificultad del reconocimiento étnico en entornos más urbanos.



El Censo 2018 confirma que el departamento del Valle del Cauca es el centro afrodescendiente seguido de Chocó y Bolívar. Los negros en Colombia registran un índice de pobreza mutidimensional de 30 por ciento, once puntos más alta que el promedio nacional.



El mapa poblacional, territorial y de condiciones sociales y económicas del Censo 2018 marca una importante línea base para el diseño, y en especial la focalización, de políticas públicas orientadas a las minorías negras y afrocolombianas. Este es el principal objetivo de contarse y de autorreconocerse a pesar de las barreras.