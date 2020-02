El Dane reveló los resultados preliminares del modulo de micronegocios de la Gran Encuesta Integrada de Hogares. La entidad desarrolló este estudio en cumplimiento de una de las recomendaciones del documento Conpes 3956 de la política de formalización empresarial.

El objetivo es la recopilación de mejor información sobre las unidades productivas más pequeñas, de hasta nueve personas y con foco en la formalidad.



La radiografía de los más pequeños de la economía contiene detalles esperados. De los 22,2 millones de ocupados, 10,1 millones son empleadores y trabajadores de cuenta propia. De este bloque, central para los micronegocios, el Dane reporta unos 5,6 millones de propietarios.



Mientras el 30 por ciento de esos micronegocios pertenecen al sector comercial y 22,1 por ciento a la agricultura y ganadería, el 87 por ciento son de personas que trabajan por cuenta propia. Casi dos terceras partes de estas pequeñas unidades productivas son encabezadas por hombres, tres de cada cuatro son de una persona y no cuentan con Registro Único Tributario (RUT) ni mercantil y el 87,6 por ciento no hizo aportes a salud ni a pensión.



Los resultados dibujan la fotografía del autoempleo de superviviencia: masculino, comercial y agrícola, individual y sin seguridad social. Además, reiteran la necesidad de avanzar en iniciativas que integran la política de formalización empresarial.



La informalidad empresarial en el país, como lo reflejan estos datos preliminares, es demasiado alta. Son perentorias las medidas para aliviar la carga regulatoria que agobia los emprendimientos, más allá de su tamaño, así como el fortalecimiento a los apoyos a la formalización de estas unidades productivas.



Es evidente que en este tipo de políticas el tamaño sí importa. No es lo mismo promover el registro y demás formalidades a una pequeña o mediana empresa en una capital, que atender a un micronegocio unipersonal de supervivencia. La meta del Gobierno de formalizar medio millón de estos debe estar acompañada de iniciativas para su fortalecimiento como modo de ganarse la vida.