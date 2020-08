Reaperturas sensibles

En los últimos días las autoridades sanitarias han avanzado en dar luz verde a la reapertura de vuelos comerciales domésticos, restaurantes al aire libre, cines y teatros, y bares. Estas definiciones gubernamentales llegan como un respiro a estos sectores que se encuentran dentro de los más golpeados de la pandemia del coronavirus no solo en Colombia sino en el resto del mundo.



Tras cinco meses de cuarentenas, cierres y restricciones, la sola posibilidad de que regresen las rutas aéreas y las puertas de estos negocios pueden abrir nuevamente es motivo de expectativa. Además, es un paso adelante en el diseño de esta “nueva normalidad” a la que las ciudades colombianas deben ajustarse para convivir con el coronavirus.



No obstante, las restricciones que imponen las medidas sanitarias y el distanciamiento social amenazan el éxito de esta serie de reaperturas. Por ejemplo, un bloque de dueños de restaurantes no recibieron positivamente la estrategia de la Alcaldía de Bogotá de “a cielo abierto”. Si bien planes de reactivación del sector de restaurantes avanzan en Cali y Barranquilla, en la capital no se podrá con servicio a la mesa y esto golpea los ingresos.



En materia del transporte aéreo de pasajeros, ya hay autorizados 15 aeropuertos por la Aerocivil pero las aerolíneas piden operar un número mayor de rutas y les preocupa el costo del seguimiento epidemiológico.



Frente a los bares ayer recibieron estos establecimientos la autorización de abrir mas con la prohibición de la venta de alcohol. Esta decisión ha generado confusión ya que el modelo de negocio de los bares se centra esencialmente en la venta de bebidas alcohólicas.



Para estos sectores- vuelos, restaurantes, cines, teatros, bares- han sido cinco meses de pérdidas económicas. De acuerdo a Fenalco, 30 por ciento de los restaurantes han cerrado y muchos otros locales han quebrado y dejado a miles de personas sin trabajo.

Las reaperturas no garantizan ganancias, pero deben ser sensibles a los negocios, así den pérdidas.



framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda