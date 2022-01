Recuperación rezagada

Hace pocos días la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó un informe de proyecciones sobre la recuperación del mercado laboral para este año y el 2023. Ante el escenario de retorno de los principales indicadores de las actividades económicas a niveles previos a la pandemia, lo esperado era que la dinámica de empleos mejorara en sintonía con la reactivación productiva.

No obstante, las estimaciones de este organismo de la ONU muestran que para América Latina el número de desempleados alcanzará este año los 28,8 millones, menos que los 30 millones de 2021 pero superior a los 24,3 millones reportados en 2019. De acuerdo con el reporte, las variantes delta y ómicron de la covid-19 han impactado la recuperación laboral y terminado por recrudecer el panorama de generación de empleo de la región.



Además, la OIT concluye que esta reducción en las proyecciones es asimismo un resultado de la masiva destrucción de millones de mipymes. El cierre de estos negocios dificulta que la recuperación laboral vaya en sincronía con la reactivación que reflejan la mayoría de economías latinoamericanas. Esta situación ha empujado a América Latina y el Caribe a registrar las perspectivas más pesimistas.



Colombia no es ajena a esta doble velocidad en la que van la economía y los empleos. Aunque la reactivación ha venido reduciendo la tasa de desempleo y millones de puestos de trabajo han sido creados en los últimos meses, la brecha con respecto al 2019 sigue presente en un entorno de aumento de la informalidad y deterioro de la calidad del empleo. Estos informes no hacen más que reiterar la urgencia -resaltada por los resultados de la reciente Misión de Empleo- de incluir las políticas laborales en el debate político actual.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda