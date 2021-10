Registrador versus Dane

Hace pocos días el Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega, atacó al Dane al criticar la confiabilidad de los datos de la organización nacional estadística. Para el Registrador los colombianos sumamos en realidad 55 millones de habitantes, de acuerdo a sus registros civiles, y no los 50 millones como lo ha establecido el Dane. Vega instó a los alcaldes locales a reclamar ya que era posible que algunos municipios, como Soacha, les “pongan menos población de la que realmente tienen”.



Esta andanada del Registrador contra el Dane, una de las entidades estatales de mayor respetabilidad en sus datos, es un asunto de la mayor gravedad. Cualquier cuestionamiento que se le haga a las estadísticas oficiales del país -y con mayor razón proviniendo de la Registraduría del Estado Civil y a pocos meses de las elecciones nacionales- no se debe esgrimir con ligereza y debe contar con soportes y argumentos técnicos sólidos.



Lanzar un manto de duda sobre la credibilidad de las cifras y los datos que brinda el Dane- en estos tiempos de desinformación y noticias falsas- puede terminar minando uno de los valores más preciados de las estadísticas oficiales: su confianza y su robustez técnica.



Cualquier ganancia política de corto plazo que se derive de socavar la confiabilidad de la organización nacional estadística y sus metodologías para generar los datos no compensará el inmenso daño que se le inflige a la sociedad cuando no se cree ni siquiera en cuántos habitantes hay.



Este es un señalamiento que Registraduría y Dane deben resolver lo más pronto posible y de una manera lo más transparente posible ante la opinión pública. Más que debates de corte político, la invitación de Juan Daniel Oviedo, director del Dane, es sensata: en el espacio interinstitucional de ambas entidades el Registrador debe clarificar las fuentes de su ataque y ponerlas sobre la mesa para su evaluación técnica.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda