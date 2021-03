Regresan las restricciones

En los últimos días el Ministerio de Salud ha venido registrando aumentos en el ritmo de propagación del coronavirus en Colombia. Hace tan solo una semana el número oficial de casos activos era de 30.845 mientras que esta semana el indicador ya había subido a más de 37 mil.



Esta tendencia ha asimismo disparado las alertas de las autoridades sanitarias sobre la posibilidad de que el país esté transitando hacia un nuevo pico de contagios de covid-19. A lo anterior se añade la cercanía de las vacaciones de Semana Santa que también preocupa al Gobierno ante una mayor exposición de los ciudadanos al virus así como la relajación del autocuidado.



Aún está fresco en la memoria el segundo pico de contagios, desatado por el período de festividades de fin de año y que terminó siendo muy intenso y con un altísimo costo en vidas.



No se equivocan las autoridades nacionales y locales en lanzar alertas sobre los próximos días festivos. Ya el Gobierno Nacional instauró un toque de queda nocturno y la medida de ‘pico y cédula’ para municipios donde la ocupación de las unidades de cuidados intensivos esté por encima del 50 por ciento.



Antioquia, Santa Marta, Barranquilla y Bucaramanga ya tomaron un paquete de restricciones mientras que en Bogotá y Cali no se descartan. Junto con los cierres y medidas restrictivas, regresa el debate sobre su impacto en las actividades comerciales, el turismo y la recreación en una época con esperanzas de reactivación como Semana Santa.



No se trata de evitar la implementación de medidas que reduzcan los contagios sino que las autoridades apaguen el piloto automático de los cierres y afinen sus herramientas de prevención y de protección ciudadana.