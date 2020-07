¿Regreso a clases presenciales?

Una de las decisiones más complejas que deben tomar los gobiernos alrededor del mundo en estos tiempos de pandemia es la reapertura de los establecimientos educativos. Si bien las universidades y otros centros de educación superior están incluidos en la discusión, el dilema esta más concentrado en escuelas y colegios, donde asisten niños y adolescentes.



La guía principal en esta decisión no se pone en duda: la salud y el bienestar de los menores es la máxima prioridad. A pesar de la claridad de este mandato, el debate entre la presencialidad y la virtualidad sigue vigente. Quienes apoyan la primera arguyen que la ausencia prolongada de los estudiantes de las instalaciones educativas los está impactando tanto académica como sicológicamente. Es decir, afecta negativamente el proceso de aprendizaje.



Es cierto que los más jóvenes de la sociedad han sido, junto a los mayores, las poblaciones sujetas a un mayor tiempo de confinamiento. De hecho, han sido cuatro meses de encierro para millones de niños, niñas y adolescentes, alejados de sus amigos, profesores y del mundo escolar en el que vivían antes de la pandemia.



Otro argumento de presión para buscar alternativas al cierre de las escuelas recoge la exacerbación de las inequidades que han desatado las cuarentenas. La mayoría de hogares colombianos no cuentan con las condiciones idóneas para teletrabajar, mucho menos para teleestudiar. Lo mismo le sucede a muchos colegios, que no cuentan con recursos para adaptar sus instalaciones a la bioseguridad.



Por otro lado, el deterioro de los indicadores de la pandemia indican que éste no es el momento más indicado para el retorno de los estudiantes a las clases presenciales. Aún no hay el consenso requerido entre instituciones, profesores, Gobierno Nacional y locales, y padres de familia alrededor de las garantías de seguridad para todos los miembros de la comunidad educativa.



framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda