Hace pocos días, gracias a publicaciones en redes sociales, se reveló que la joven Carolina Cárdenas, quien realiza trabajo comunitarios con adultos mayores, había recibido la vacuna contra el covid-19 en la ciudad de Bogotá. El hecho disparó obviamente las alarmas sobre el respeto al orden de priorización en el plan de vacunación en el Distrito Capital.

El Ministerio de Salud ha repetido hasta el cansancio que en esta fase de la vacunación tendrán prioridad el personal de salud de la primera línea y los adultos mayores de 80 años. Esta selección, producto de la escasez global de vacunas contra el coronavirus, no es caprichosa y responde a criterios epidemiológicos.



Generó un justificado rechazo que reciba una dosis una persona que no cumple con esos criterios básicos mientras que muchos otros colombianos, que pertenecen a estas dos poblaciones priorizadas tanto en Bogotá como en el resto del país, siguen esperando su turno.



La joven se ha defendido argumentando que fue citada por las autoridades sanitarias capitalinas. El secretario de salud de Bogotá, Alejandro Gómez, respaldó la versión de que Cárdenas no se coló. La pregunta que aún no responde la administración distrital es por qué una joven que evidentemente no hace parte del personal de primera línea ni cumple con los parámetros etáreos, fue incluida en esas plataformas. ¿Quién la incluyó y motivado por qué? ¿Por qué ese desorden?



Las respuestas a estos interrogantes no solo deben ser prontas sino claras y certeras. La confianza en el proceso de vacunación es frágil en un país como Colombia y estos casos de burla a la priorización atentan contra ella. Hay que hacer respetar el orden.