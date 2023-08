Respeto por los cafeteros

Las relaciones entre el Gobierno y el gremio de los cultivadores de café continúan en un estado preocupante. Hace pocos días, en una visita a Pitalito (Huila) el presidente de la República Gustavo Petro declaró ante caficultores de esa región: “Si la Federación de Cafeteros no se restructura, se acaba el contrato con el Fondo Nacional del Café”. El primer mandatario se refería en efecto a un contrato de administración de este fondo entre el Estado y el gremio caficultor que vence en 2026.



Las razones del jefe del Ejecutivo para semejante amenaza son, entre otras, la brecha que existe entre los ingresos de los campesinos cafeteros en comparación con el salario del gerente de Fedecafé, Germán Bahamón. Estas declaraciones presidenciales dan continuidad a la molestia que la Casa de Nariño ha expresado contra el gremio cafetero desde la selección del actual dirigente en abril pasado.



A pesar de que la elección de Bahamón cumplió con los procedimientos internos de la Federación- y contó en ese momento con la anuencia del Minhacienda- el presidente Petro no ha cesado de criticar el proceso. “No está bien que en el Congreso cafetero hayan cercenado la democracia”, trinó el jefe de Estado.



A pesar de los continuos llamados al diálogo por parte de la actual dirigencia cafetera, la recepción del Gobierno no ha sido la mejor. La amenaza presidencial, con sabor a chantaje, deteriora aún más los lazos que los representantes de los cultivadores del grano se están esforzando en reconstruir con los altos funcionarios del Ejecutivo.



Es momento que el presidente Petro respete y reconozca la legítima decisión de los cafeteros en la selección de su gerente y vocero.



No se trata de desconocer las problemáticas que hoy aquejan a la caficultura colombiana y la necesidad de desarrollar ajustes y cambios. De hecho, el gerente Bahamón ha hablado abiertamente de esos retos y ha propuesto vías para enfrentarlos que necesitan del concurso gubernamental.



El primer mandatario se equivoca al incitar discursos de diferencias salariales y de deslegitimación de la democracia cafetera. Las 548 mil familias caficultoras necesitan, ahora más que nunca, de un diálogo eficaz entre el gremio y el Gobierno.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portaflio.co

X (Twitter): @pachomiranda