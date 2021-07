Retornan los ‘últimos en abrir’

Ayer la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que empezarán los pilotos para la reapertura de partidos de fútbol con público, discotecas y eventos masivos.



El Distrito hará estas autorizaciones con un aforo del 50 por ciento ya que los indicadores sanitarios y epidemiológicos de la capital, como ocupación de cuidados intensivos y porcentaje de vacunación, han mejorado lo suficiente para cumplir con los requisitos del Ministerio de Salud.

Esta es una buena noticia para los llamados ‘últimos en abrir’: los sectores y actividades económicas que por su alto nivel de aglomeración y poco distanciamiento social fueron los primeros que la pandemia cerró y serían los que más tarde reanudarían operaciones.



Empresas y establecimientos de entretenimiento nocturno, espectáculos masivos y eventos deportivos han sido impactados de manera severa por las restricciones y medidas sanitarias para enfrentar el coronavirus no solo en Colombia sino en el resto del mundo.



El retorno de los estadios, las discotecas y los eventos marca no solo el final de los cierres de sectores por razones sanitarias, sino también un paso simbólico hacia la “normalidad” post-covid-19. Además, la diversión nocturna y el entretenimiento son generadores de muchos puestos de trabajo para mujeres y jóvenes, tan necesarios y urgentes dentro de una reactivación económica con equidad.



No será fácil la reanudación de estas actividades tras 16 meses de clausura drástica -muchos negocios simplemente sucumbieron- y hay expectativa en los empresarios de estos sectores por la implementación y las reglas de juego de esta esperada reapertura. Pero Bogotá, tanto su economía como su vida urbana, necesitaban hace mucho tiempo que las puertas de estos sectores del ocio se abrieran.



Francisco Miranda Hamburger

Twitter: @pachomiranda