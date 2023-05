África y su potencial

Fuerte polémica ha generado en la opinión pública la gira que desarrolla la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, por varios países del continente africano. Los opositores han señalado tanto los altos costos de desplazamiento como su justificación en términos diplomáticos, políticos y comerciales. Mientras que la respuesta de la Vicepresidente giró en torno a que la visita oficial a Sudáfrica, Kenia y Etiopía “inicia un capítulo fundamental para las relaciones internacionales de Colombia en clave de cooperación sur-sur, justicia racial y climática y reparación histórica”.

Desde el punto de vista simbólico no hay mucho margen de discusión que la primera vicepresidenta afrocolombiana del país encabece, tras 26 años, un recorrido de alto nivel diplomático por África. No obstante, es la responsabilidad de Márquez explicar a los colombianos no sólo la agenda y los objetivos que esta gira busca para Colombia sino también cómo se integra a la política exterior de la administración de Gustavo Petro. En los últimos días se ha avanzado en lo primero, pero muy poco en lo segundo.

Evidentemente el Gobierno ha enfatizado la fuerza simbólica de la visita vicepresidencial, así como las demandas de reparación y las experiencias de reconciliación africanas. La Casa de Nariño lo ha llamado un “viaje de reconexión y oportunidades”. En ese orden de ideas, la Vicepresidencia anunció que se planea abrir una embajada en Etiopía y se explora con Ethiopian Airlines establecer un vuelo directo con Colombia. Sin embargo, los caminos desde el frente comercial lucen mucho más complejos.

Según el Dane en 2022 las exportaciones colombianas destinadas a todo el continente africano alcanzaron los 1.035 millones de dólares, el equivalente al comercio con un país como Israel. Este monto no solo ubica a África como el socio comercial #19 de Colombia sino también ha venido registrando caídas. Menos del 3% de los exportadores colombianos cuenta con nexos con el continente africano. Al finalizar su gira, la vicepresidenta Márquez deberá presentar su balance tanto de las reconexiones como de las nuevas oportunidades generadas.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda