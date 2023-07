Trinos versus ‘hilos’

El miércoles pasado Meta, la casa matriz de las redes sociales Facebook e Instagram, lanzó Threads (hilos en inglés), su nueva aplicación de microblogueo, en una clara competencia a Twitter. No es la primera vez que se desata una guerra en el universo de las redes sociales -en las que los gigantes tecnológicos no han dejado de chocar- pero en esta ocasión el pulso entre ‘trinos’ e ‘hilos’ trae varios atractivos adicionales.

El primero es el de sus billonarios dueños. Mark Zuckerberg de Meta y Elon Musk, quien adquirió Twitter el año pasado por US$44 mil millones, han intercambiado puyas en el pasado. De hecho, hasta hace pocos días se intercambiaron mensajes sobre una “pelea en una jaula” que se trasladará a la competencia entre aplicaciones. Tanto Musk como Zuckerberg no solo son considerados brillantes empresarios y emprendedores sino también han tenido que enfrentar recientes dificultades en sus respectivos emporios.



Un segundo atractivo es el momento en el que ha decidido Meta lanzar su producto, que contiene características similares a Twitter. La red social del pájaro azul atraviesa un traumático ajuste tras la adquisición de Musk: medidas impopulares como la restricción de visualizaciones o el cobro por la autenticación, así como un lanzamiento de campaña presidencial del gobernador de Florida, Ron DeSantis, lleno de fallas técnicas.



Zuckerberg, se convirtió en el símbolo del líder tecnológico incapaz de impedir que su plataforma fuera abusada e inundada de falsedades por motivos políticos, así como de apostar a un Metaverso que no despega. No obstante, la compra de Musk ha estimulado muchos intentos de aplicaciones como Mastodon tratando de convertirse en la alternativa a Twitter.



Dado que Threads está construida como servicio sobre Instagram y con el alcance de los más de 3.020 millones de usuarios de las plataformas Meta, su capacidad para competirle seriamente a Twitter es alta.



El tercer aspecto es cómo luce el futuro del ecosistema de redes sociales y aplicaciones, en momentos en que se está desarrollando la Inteligencia Artificial. Aún es pronto para saber si prevalecen los ‘hilos’ o los trinos, pero los usuarios contarán con más opciones de conversación digital.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda