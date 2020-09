Reviven los aires

Tras cinco meses de suspensión, ayer regresaron los vuelos comerciales domésticos a los aires de país. En 102 operaciones, 7.700 pasajeros viajaron a 15 ciudades sin mayores aglomeraciones. Esta jornada marca el retorno de la actividad de la industria aérea nacional y se integra dentro la etapa de “nueva normalidad” que anunció el Gobierno Nacional.



Este regreso se da en medio de una polémica nacional sobre la decisión de la Casa de Nariño de prestar 370 millones de dólares- unos 1,4 billones de pesos- a Avianca como parte de su proceso de reestructuración en Estados Unidos. El monto y las condiciones de la transacción han despertado preguntas, dudas y críticas. La Procuraduría envió una carta con un cuestionario de 18 preguntas sobre el préstamo billonario.



Para la administración Duque Avianca es demasiado grande dentro del sector aéreo para dejarla “caer”. La aerolínea centenaria, símbolo nacional pero hoy de propiedad extranjera, domina más del 50 por ciento del mercado doméstico y casi 47 por ciento del internacional.



Aunque con solo 20 mil empleos directos, la industria aérea, en la cual Avianca tiene semejante peso, genera más de 425 mil empleos indirectos, especialmente los asociados con el turismo y los negocios. Una reactivación económica sin Avianca y su conectividad aérea sería más lenta y complicada.



Lo anterior no es óbice para que el Gobierno responda a las inquietudes no solo de la Procuraduría sobre las alternativas y los soportes a la decisión sino también de las empresas que ven cómo un porcentaje grande de los escasos recurso públicos se destinan a salvar a una sola compañía.



El gobierno Duque se precia de no ser “vergonzante del espíritu empresarial”. En línea con ese espíritu que invita a la libre competencia, sería positivo que no solo las demás aerolíneas reciban ayudas sino el resto de los sectores productivos que hoy luchan por sobrevivir reciban respaldo financiero del Gobierno.



