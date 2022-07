Rompiendo techos

En jornadas recientes el comportamiento del peso colombiano frente al dólar de Estados Unidos viene registrando altos picos que tienen la tasa de cambio en ruta a los 4.400 pesos. De hecho, el valor de la divisa norteamericana ha roto por tres días consecutivos sus máximos históricos y ayer cerró a unos 4.353 pesos.

La moneda nacional se ha devaluado alrededor del 13 por ciento tan solo en el último mes. Los temores crecientes frente a una recesión económica en Estados Unidos y las nuevas alzas de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal norteamericana se han traducido en una mayor fortaleza del dólar en los mercados internacionales. Hasta el euro, tradicionalmente fuerte frente a la divisa de Washington, está perdiendo terreno a mínimos no vistos en 20 años.



Las perspectivas sobre las actividades productivas y su reducción en las economías más ricas del mundo experimentan un deterioro que no solo impacta las divisas sino también, por ejemplo, la cotización del petróleo. En otras palabras, los agentes económicos están previendo un freno de mano al ritmo de la reactivación de la economía global, aquejada por la inflación y la guerra rusa en Ucrania, y buscando refugio en el dólar. No solo la moneda colombiana sino también el peso chileno, han venido experimentando estas recientes alzas que rompen los techos históricos.



Si bien los factores internacionales son los jalonadores más fuertes en esta disparada del dólar frente al peso colombiano, la profundidad de la devaluación en Colombia es mucho mayor que otros países latinoamericanos. Señales económicas más concretas por parte del gobierno entrante en cuestiones de sostenibilidad fiscal y de energía podrían ser bien recibidas en los mercados.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

