Con la expedición de los protocolos para el inicio de las pruebas piloto para bares, el Gobierno Nacional da un paso adelante en el camino hacia la apertura de uno de los segmentos más difíciles: la vida nocturna.

Por la naturaleza tanto de la pandemia como de las medidas sanitarias para su control, los bares, y prácticamente todo el entretenimiento nocturno, cerraron sus puertas al inicio de las cuarentenas. Tanto la necesidad de mantener el distanciamiento social como los requerimientos de salud e higiene para combatir el coronavirus, hicieron imposible que bares, discotecas y demás establecimientos de diversión pudieran operar.



Se estima en más de 30.000 los restaurantes y bares que quebraron durante los cinco meses de confinamientos. Por eso es motivo de esperanza tanto para los empresarios de este sector como para los comercializadores de bebidas alcohólicas el anuncio del Gobierno. La rumba en tiempos de covid también tiene su “nueva normalidad”.



Aunque se permite la venta de licor en los bares, el baile está prohibido. Los establecimientos tendrán que cumplir con el distanciamiento social en sus mesas y no compartir los elementos del servicio.



No es menor la apuesta del Gobierno Nacional al permitir la reapertura de bares. Al fin y al cabo, los establecimientos de vida nocturna siempre aparecen en los listados de las actividades con un alto riesgo de contagio del coronavirus.



No obstante, la nueva etapa de reapertura implica precisamente generar las condiciones sanitarias y regulatorias para que sectores económicos puedan retomar sus operaciones, con gradualidad y con seguridad.



Queda en los alcaldes la iniciativa para iniciar sus pilotos para el regreso de los bares, la venta del licor y algo de la normalidad perdida por la pandemia. Otro tema diferente es la recuperación de la confianza de los clientes para retomar la vida nocturna. No será fácil pero reabrir es un primer paso.