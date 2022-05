¿Rumbo al criptoinvierno?

En el ya no tan nuevo mundo de las criptomonedas, hay un concepto que en las últimas semanas ha ido tomando fuerza: el criptoinvierno, el cual se entiende como un ‘símil’ de que se enfrían los precios de estos activos digitales por una larga caída de sus cotizaciones.

Al mirar las cifras, esta tendencia parece evidente. El bitcoin, que sigue siendo la divisa digital más grande en términos de capitalización del mercado entre las más de 10.000 que se registran en estos momentos, presenta una desvalorización continuada desde los primeros días de abril, cuando marcaba un precio de alrededor de US$45.000, hasta bajar a los casi US$30.000 con los que terminó ayer.



El bitcoin, de hecho, en la última semana presenta un descenso de prácticamente el 20 por ciento, muy cercana por ejemplo al 17,86 por ciento que ha perdido Ethereum -la segunda criptomoneda más relevante-, o el 17,98 por ciento que ha descendido BNB, la cuarta en el ranking de capitalización.



La razón detrás de estos movimientos a la baja de las criptomonedas no está alejada de las fuertes y recurrentes caídas que estamos viendo en otros activos, como ocurre con las bolsas más importantes del mundo o el petróleo, por poner dos ejemplos, y es que ante un panorama económico mundial que no luce tan optimista como hace unos meses, los activos de mayor riesgo pierden atractivo para los inversionistas. Y hablando de riesgo, las criptomonedas no dejan de estar en los primeros puestos del podio.



De hecho, la pérdida de brillo, para muchos, es un barómetro de los ánimos del mercado, pendiente de los movimientos de tasas de la Reserva Federal para ver si el enfriamiento no se queda en las criptodivisas, sino que se instala en el resto de los activos de riesgo.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda