Salvavidas con vigilancia

Uno de los sectores más cruciales durante estos tiempos de cuarentena obligatoria ha sido las plataformas de comercio electrónico, de entregas a domicilio y las compras por internet. Estos servicios digitales se han convertido en “líneas salvavidas” para millones de colombianos ya que han podido abastecerse de los más variados productos mientras respetan las restricciones del aislamiento preventivo.

La disparada en el volumen de este tipo de transacciones comerciales ha sido inevitable. Este es un hecho positivo en la medida en que el confinamiento disipó las dudas o los temores que muchos usuarios podrían haber sentido hacia el comercio electrónico.

No obstante, a la par del creciente uso de estas plataformas, en especial las de domicilios, han aumentado las quejas de muchos clientes.



El pasado domingo 10 de mayo, la celebración del día de la Madre en el país saturó aplicaciones como Rappi, Uber Eats, domicilios.com e iFood y generó un número significativo de reclamos en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).



Este ente de vigilancia realizó un requerimiento a estas cuatro plataformas para establecer si algunos derechos de los consumidores fueron violados en varios de los pedidos. La “caída” de varias de estas aplicaciones en una jornada tan especial fue ampliamente comentada en redes sociales.



Los problemas no se limitan a las entregas de domicilios e incluyen plataformas de comercio con productos ofertados que no llegaron a las casas o dineros que no han sido devueltos.





La pandemia del coronavirus transformará muchos aspectos económicos y sociales. El comercio electrónico será indudablemente uno de ellos. Pero eso no significa que estos servicios no sean sujetos de la máxima vigilancia y control.



En especial en estos momentos en los que millones de hogares dependen de los envíos de esos productos para acatar mejor las medidas del confinamiento.