Se agotan las cuarentenas

El pasado fin de semana las principales ciudades del país experimentaron cuarentenas y otra serie de medidas restrictivas como medida de protección frente al nuevo pico de contagios. Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Santa Marta, entre otras capitales, regresaron a los confinamientos, ‘picos y cédula’, toques de queda y ley seca.



Las justificaciones sanitarias dadas por el Gobierno Nacional y las administraciones locales son reales. Siguen disparados los números de nuevos casos y fallecimientos por covid-19. Al igual que en enero, identificado como el segundo pico, tanto los indicadores principales del desempeño de la pandemia como su velocidad crecen peligrosamente.

A pesar de la indiscutible situación crítica sanitaria, las cuarentenas, como medida restrictiva preferida de las alcaldías, ya muestran evidentes signos de agotamiento. En Bogotá, por ejemplo, el confinamiento de este fin de semana fue recibido con protestas de comerciantes, bloqueos al sistema de transporte masivo y anuncios de desacato.



Si bien es cierto que la inmensa mayoría de comercios y negocios no participa de estas manifestaciones que incumplen las normas, estas señales crecientes de desobediencia a las cuarentena no deben ser tomadas a la ligera. No está en discusión que no hay justificación para que comerciantes ni ningún otro grupo social afecte el transporte público ni desconozca las reglas sanitarias.



Sin embargo, el mensaje que envían estas cada vez más abiertas muestras de incumplimiento es el de la necesidad de que los gobiernos no sigan aplicando el “piloto automático” ante el deterioro de los indicadores de pandemia. La más reciente encuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá identificaba a los cierres y confinamientos como los principales responsables del cierre de empresas en la capital del país. Aunque marzo terminó con la confianza comercial al alza, las cuarentenas de abril podrían descarrilar esa tendencia como en enero. Es hora de la revisión.



framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda