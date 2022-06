Segunda vuelta económica

En dos semanas a partir de hoy Colombia amanecerá con un presidente de la República electo, quien enfrentará desde su primer día un complejo abanico de desafíos económicos y sociales. El escenario inédito que dejó la primera vuelta- un pulso entre el senador, Gustavo Petro y el ex alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández- se ha transformado en un delicado juego de alianzas y declaraciones que ha puesto en segundo lugar la discusión de las propuestas.

Las elecciones del pasado 29 de mayo ratificaron el deseo de ‘cambio extremo’ de tres de cada cuatro electores colombianos que depositaron su voto por Petro o por Hernández. Si bien la agenda económica tuvo un protagonismo mayor al tradicional en esta campaña presidencial, los resultados de la primera vuelta, en especial el apoyo a Hernández, demostraron que la corrupción no ha perdido su atractivo electoral.



De hecho, en las últimas encuestas antes de esa primera cita en las urnas, los temas económicos perdieron un poco peso dentro de las preocupaciones ciudadanas. Así, las dos campañas pasaron esta primera de las tres semanas antes de la segunda vuelta recibiendo apoyos, reconfirmando sus mensajes de ‘cambio’ y marcando algunas diferencias de estilo. No obstante, este período entre comicios es el momento propicio para que tanto Petro como Hernández brinden mayor definición y claridad en sus propuestas económicas y, en el caso de la campaña de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, en el detalle de la conformación de sus equipos.



Los retos sociales y económicos que enfrentará el próximo ocupante de la Casa de Nariño no darán espera. Uno de los más acuciantes es el tema de la sostenibilidad fiscal. Las propuestas para abordar el déficit fiscal y manejar las finanzas públicas son cruciales tanto para los mercados y agentes económicos como para el ciudadano de a pie que va a definir su voto.



Tanto la reforma tributaria de más de $50 billones que impulsa Petro como la propuesta de reducción del IVA de Hernández no solo requieren mayores detalles y claridades, sino que necesitan abordar las críticas técnicas que ambos caminos están recibiendo. Ambos candidatos deben dar muestras de que entienden la magnitud y la urgencia de la situación fiscal, así como la definición de un camino que no ahogue la actual senda de crecimiento y la dinámica positiva que protagoniza el sector privado.



De la mano del debate de la sostenibilidad de las finanzas públicas están las propuestas para atender el impacto social generado por la pandemia del coronavirus. Por más generación de empleo e ingresos que la reactivación económica haya generado para millones de colombianos, la brecha social causada por la crisis se mantiene. Sean estas casi dos semanas que quedan un momento apropiado para que las campañas identifiquen las medidas de corte social que implementarían de inmediato, al mismo tiempo que las fuentes de financiación, viables y tangibles, que costearán esta intervención pública.



Un abordaje similar demanda los retos del momento que no dan espera. Dos de los cuales son desempleo e inflación. Los votantes deben contar con el mayor detalle acerca de los planes que Petro y Hernández desplegarán en caso de ser elegidos para crear más puestos de trabajo estables y formales, en especial para mujeres y jóvenes, y para morigerar el impacto del costo de vida en los hogares.



Todo lo anterior sin olvidar la agenda de reformas en términos laboral y pensional, entre otros frentes, para las que se requiere tanto sus elementos como su nivel de prioridad. Aunque no habrá debates entre ambos candidatos, posturas más detalladas en temas de la agenda socioeconómica ayudarían a disipar incertidumbres tanto en los agentes de la economía como en los votantes.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda