¿Semana laboral de 4 días?

Hace unos días el Grupo Hada, una empresa de manufactura de jabones y de productos con 65 años en el mercado, anunció su decisión de trabajar cuatro días a la semana. En entrevista con este diario, su vicepresidente Mauricio Jaramillo afirmó: “La base es la confianza absoluta. El mundo va para allá y lo que estamos haciendo es adelantarnos, porque la gente necesita vivir”.

Si bien es cierto, como lo afirma el ejecutivo de Hada, que una jornada como esta no es replicable a todas las empresas, la medida llama la atención porque apunta una discusión de carácter global sobre los cambios que los entornos laborales están demandado. La pandemia del covid-19 borró millones de empleos, pero también impuso a la fuerza drásticas transformaciones en el mundo del trabajo.



Modalidades como el trabajo remoto, la oficina híbrida, el trabajo en casa y el horario flexible ya no son hoy alternativas exóticas o privilegiadas, sino realidades que empresas de todos los tamaños, sectores y latitudes han venido viviendo por casi dos años. Estos cambios no solo tocaron la organización y la logística del sitio de trabajo, sino también las motivaciones y las expectativas de los empleados frente a la experiencia laboral y sus alcances.



En economías ricas como EE. UU. estos fenómenos han desembocado en una masiva renuncia de cientos de miles de trabajadores de los más variados sectores. Visto desde esta perspectiva, todo está dado para que muchas más empresas colombianas tanto sigan los pasos del grupo Hada como diseñen e implementen medidas y modalidades mucho más drásticas. La pregunta de siempre es cómo las normas y las regulaciones alcanzarán ese ritmo veloz en materia laboral que las compañías y los empleados están hoy protagonizando.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda