Sigue el descenso

Al igual que en la economía, en el comportamiento de la pandemia del coronavirus se vienen registrando razones para el optimismo. El reporte oficial del Ministerio de Salud de este martes registró 26 fallecimientos y 1.435 nuevos casos de covid-19. Un número así de bajo de muertes- menos de 30 diarias- no se veía en el país desde el 28 de mayo pasado.



Estos indicadores sanitarios confirman el drástico descenso que Colombia está experimentando en las últimas semanas tanto en el número de fallecidos como en el reporte de los contagios. Claramente esta tendencia a la baja se combina con los positivos resultados de la economía tras la reapertura total y el fin del paro nacional y los bloqueos ilegales.



Estos números que miden el pulso de la pandemia en el país generan asimismo una percepción más optimista de lo que queda del año. Además, facilitan la transición de muchos colombianos en su retorno a las fábricas y las oficinas en modalidades tanto presenciales como híbridas. Constituye también el momento propicio para propulsar de nuevo la dinámica del plan nacional de vacunación, que viene bajando un poco su intensidad a pesar de estar abierto a más grupos de edad.



Si bien estos descensos son motivo de tranquilidad en esta lucha de año y medio contra el virus, no hay que bajar la guardia en la promoción de la inmunización y en el mantenimiento de las medidas de autoprotección. La incertidumbre del eventual “cuarto pico” en cuanto a su intensidad y a su conjugación con la población vacunada y las variantes delta y mu sigue presente y no debe ser minimizada. No obstante, las lecciones de los otros picos están aprendidas en cuanto a no reducir las alertas y seguir con las medidas y en tomar decisiones que impacten la economía y los hogares.



