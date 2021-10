Siguen bajando los casos

Ayer, 19 de octubre, las autoridades sanitarias reportaron 952 casos nuevos de covid-19 y 24 fallecimientos. Es la primera vez que Colombia registra oficialmente menos de mil casos desde el 24 de mayo de 2020.



Estos guarismos ratifican la tendencia a la baja que han venido registrando los indicadores epidemiológicos del coronavirus en el país. Aún en medio de la reapertura total de las actividades económicas y el retorno a las oficinas y demás espacios públicos, los nuevos contagios registran una curva descendente.

En términos de vacunación, las cifras oficiales reportan 19,7 millones de colombianos con el esquema completo de inmunización, esto es, alrededor del 57 por ciento de la meta de los 35 millones a finales de este año.



Es claro que este ritmo debe otra vez agilizarse para poder alcanzar a cumplir con el compromiso gubernamental para 2021. El espacio para crecer son las poblaciones entre 30 y 39 años y entre 20 y 29 años que reportan coberturas de segundas dosis de 39 y 25 por ciento, respectivamente.



A pesar de estas noticias positivas sobre el descenso de los casos, las autoridades sanitarias continúan alertando sobre un eventual cuarto pico de contagios, que tendría lugar en el próximo mes de noviembre. Son varios los caminos para llegar preparados como, por ejemplo, pisar el acelerador en las dosis diarias aplicadas de la vacuna y desplegar estrategias para atraer a los colombianos que aún no han querido inmunizarse, no saben aún cómo hacerlo o son jóvenes.



Otra alternativa es continuar con las medidas básicas de bioseguridad en medio de la reactivación de la economía y de la reapertura de sectores y actividades. En otras palabras, no bajar la guardia.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda