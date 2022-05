Sin tapabocas

Ayer fue el primer día laboral tras la decisión del Gobierno de levantar la obligatoriedad del uso de tapabocas en espacios cerrados. Doce capitales, incluida Bogotá, y 293 municipalidades superaron los umbrales requeridos por las autoridades sanitarias: el 70% de la población con esquemas completos de vacunación y el 40% con la aplicación de la dosis de refuerzo contra la covid-19.

Si bien ya se había levantado el uso de las mascarillas en espacios abiertos en varias regiones del país, este adiós en los espacios cerrados, como restaurantes, bares y comercios, marca el fin de este símbolo de la pandemia. Además de la vacuna y el distanciamiento social, el tapabocas representó tanto para los colombianos como para el resto del mundo la necesidad y la urgencia de protección contra la propagación de la covid-19.



Dejar de llevar tapabocas en los más diversos espacios desde el cine hasta los conciertos y en las actividades físicas y recreativas es un paso adelante en la ‘nueva normalidad’ que trajeron la vacunación masiva y el ‘valle’ de contagios tras el pico del ómicron. El levantamiento de esta restricción se traducirá en un funcionamiento más fluido, y menos costoso, de cientos de miles de negocios, comercios, lugares de entretenimiento, que seguían los protocolos de bioseguridad definidos por las autoridades.



Lo anterior no significa que el coronavirus haya dejado de circular entre nosotros ni que las tradicionales medidas de autocuidado ya no sirvan para nada y deban abandonarse. A pesar de haberse eliminado su uso obligatorio, su exigencia y los protocolos asociados a él, el tapabocas no deja de ser un instrumento de protección contra múltiples enfermedades respiratorias. Se acaba una obligación, pero debería nacer una costumbre social.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda