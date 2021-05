¿Termómetro regional?

El ciclo de protestas que hoy cumple 15 días en Colombia se venía anticipando en los últimos meses, y la pregunta que muchos se hacen es si el estallido social que vive el territorio se trasladará a otros países de la región.



Se estima que el PIB de Latinoamérica cayó 7,1 por ciento el año pasado, más que el 6,8 por ciento de Colombia, mientras el alza de la pobreza, el golpe a la clase media y el avance del desempleo son males de los que ninguno escapó. Además, la pandemia hizo visibles las falencias de los sistemas de salud, la necesidad de más protección social e incluso acrecentó los problemas de la educación.

Ante esto, en Colombia la gota que rebosó el vaso fue la reforma tributaria, ante una necesidad de ajuste fiscal que comparten varias de las economías vecinas. Pero cada país tiene sus propios eventos por venir.



En Chile tendrá lugar la votación para la Constituyente, mientras que en unas semanas Perú acudirá de nuevo a las urnas para elegir entre dos candidatos escorados a los dos extremos del espectro político. Por su parte en Brasil vuelven a resurgir concentraciones que critican la gestión de la pandemia en la nación más afectada de la región, mientras que en México también se han ido registrando movilizaciones.



Las perspectivas económicas para América Latina en el 2021 no son las mejores, y el riesgo de un nuevo ciclo generalizado de protestas a lo largo y ancho del continente es una gran preocupación.



La protesta pacífica y constructiva se debe permitir y auspiciar, pues en muchos casos es el mejor indicador que tienen los gobiernos para saber qué preocupa a su población.



Pero que se replique en más países la situación de Colombia no ayuda a nadie. Esperemos que esta coyuntura no se vuelva un termómetro de la región.