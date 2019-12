Tiempo para el diálogo

Ayer se desarrolló una nueva jornada de protestas ciudadanas en distintas ciudades del país. Más que un “paro nacional”, la movilización social que inició el pasado 21 de noviembre se convirtió en un río donde confluyen tres grandes tributarios: los promotores originales del paro y opositores políticos al Gobierno, los ciudadanos que protestan contra la gestión del Ejecutivo en distintos frentes y una expresión de descontento que se refleja en las cacerolas.

No es fácil sincronizar los actores, los tiempos, los ritmos y las expectativas de esta trinidad de la protesta social. De hecho, la Casa de Nariño ya inició esta semana los contactos iniciales con los organizadores del paro para el trámite de sus 13 demandas específicas.



Si bien los avances en este frente no son hasta ahora fructíferos, solo el arranque del diálogo entre las partes es motivo suficiente para albergar la esperanza. Es menester que el Gobierno y sus opositores encuentren la metodología y la dinámica de confianza requeridas para moverse hacia espacios comunes que envíen un mensaje positivo a la ciudadanía en las calles.



El momento del diálogo es frágil y puede perderse en cualquier momento. En especial, cuando dentro de la movilización social se encuentran sectores más difíciles de convencer y también bloques de descontento social, cuyas demandas y expectativas no están lo suficientemente articuladas o expresadas.



De otro lado, muchos sectores económicos y de la producción empezaron su movilización para ponerle fin a las jornadas de paro y de protesta. Esta petición cobra mayor fuerza y sentido cuando se han conocido los datos oficiales de la caída de la economía chilena durante las primeras dos semanas del estallido social en el país austral que hoy continúa.



Es tiempo para que el diálogo que ponga punto final al paro, pero también para que se fortalezca la Conversación Nacional, que teóricamente debe ofrecer espacios para canalizar parte del descontento.