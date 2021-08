Tiendas en peligro

Un reciente estudio de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) identifica que alrededor de 11 mil tiendas de barrio estarían en riesgo de desaparecer. El informe de este gremio señala varios factores como el pago de impuestos nacionales y locales, la dura competencia de las cadenas de ‘descuento duro’, la inseguridad y la baja en ventas por la situación económica de los hogares en medio de esta crisis.

Estos pequeños comerciantes se agrupan en unos 450 mil establecimientos de este tipo que emplean a más de un millón de familias.



Este canal tradicional sigue siendo una presencia clave en los miles de barrios de las ciudades del país, pero ha sido evidente que las tendencias arriba mencionadas le infligen hoy en día un duro golpe. No obstante, no se puede desconocer que estas tiendas cumplen una importante labor dentro de la economía barrial y de los hogares, en especial de estratos populares.



Al igual que otros negocios de similar tamaño, la crisis de la pandemia no solo obligó a cerrar a un buen porcentaje de tiendas por semanas y meses sino también enfrentan dificultades de financiación, de cobro de los “fiados” e incluso atraso tecnológico. No se ven claras las perspectivas de los tenderos en recibir ayudas específicamente diseñadas a sus necesidades, como lo pide el gremio de los comerciantes.



Las tiendas no son los únicos micronegocios que hoy sufren las dificultades de la crisis. Peluquerías, papelerías y otros establecimientos que habitan los corredores comerciales de los barrios colombianos enfrentan una dura situación. El apoyo más efectivo a esa economía local viene de los usuarios del barrio.



Francisco Miranda Hamburger

​framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda