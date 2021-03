Esta semana la agencia S&P le rebajó su nota soberana a Chile, del ‘A+’ que tenía a una calificación de ‘A’, en lo que se podría considerar el primer gran movimiento de este tipo en Latinoamérica por la crisis de la pandemia. La firma estadounidense explicó que su decisión se debe principalmente a una “debilidad estructural” del país una vez que pase la pandemia y una “débil flexibilidad fiscal”.

Aunque vale la pena mencionar que en el caso de Chile no está en riesgo el grado de inversión, pues está todavía varios escalones por encima, es imposible no ver esta decisión de la calificadora como una posible premonición de lo que puede ocurrir en Colombia si la reforma tributaria o fiscal próxima a presentarse no convence a las agencias.



No hay que olvidar que Chile ha sido durante años, y lo sigue siendo, el principal ejemplo del buen manejo económico en Latinoamérica, como muestran la mayor parte de estudios internacionales, por lo que si su análisis apunta a que ese país saldrá de la crisis más débil, el resto de la región también lo hará.



Así, además del hecho de que Colombia está en perspectiva negativa en firmas como Fitch, es lógico pensar que el país también tendrá una mayor debilidad económica hasta que se recupere del golpe generado por la pandemia, y claramente está en una posición fiscal más comprometida que antes de la crisis actual, por lo que muy seguramente si las agencias no creen que la reforma sea suficiente para devolver al país a la senda de la sostenibilidad, recortarían la nota nacional, como ya han alertado en varios escenarios.



Este se convierte en un nuevo toque de atención sobre la necesidad de que la reforma salga adelante, y de que sea lo suficiente para tapar los huecos de la economía nacional.