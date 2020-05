Trump versus Twitter

La semana pasada sucedió lo que muchos estadounidenses, e incluso personas de otros países, habían exigido por ya varios años: la red social Twitter chequeó la veracidad de un trino de Donald Trump sobre votación por correo. Días después, la plataforma intervino otro sobre los recientes disturbios raciales por violar la regla de “no glorificar la violencia”.



Como era de esperarse, el mandatario norteamericano, quien construyó su campaña y ganó la Casa Blanca buena parte por su manejo incendiario de las redes sociales, usó su cuenta de Twitter para atacar a Twitter y a su fundador, Jack Dorsey.



Para terminar el círculo de la nueva guerra de las redes sociales, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, declaró que su plataforma, que fue vehículo ideal de las noticias falsas en campañas en EE.UU. y el resto del mundo, no busca ser el “árbitro de la verdad”, en abierta crítica a la decisión de Twitter. Trump incluso emitió una orden ejecutiva orientada a bajar las protecciones que estas redes sociales tienen frente a los billones de contenidos que sus usuarios generan.



Por años ha estado vivo el debate sobre la delicada relación entre los contenidos en las redes sociales y su veracidad. Mientras Facebook se ha lucrado de campañas de todo tipo basadas en información incierta o falsa Twitter se ha convertido en la plataforma para ataques ideológicos y la diseminación de todo tipo de ideas extremistas y falsedades.



Lo más probable es que el pulso entre Trump y Twitter no genere mayor consecuencia económica sobre la plataforma, pero sí alimentará el debate político con miras a las elecciones presidenciales de noviembre próximo en EEUU. Lo cierto es que si el comité de moderación de Twitter le hace chequeo de veracidad a los trinos de Trump, debería hacerlo no solo con los políticos de EE.UU. sino con los colombianos, por ejemplo. Más que “árbitros de la verdad”, este choque resalta la urgencia de que Twitter, Facebook y demás redes diseñen efectivos mecanismos asociados de chequeo independiente y no de censura.



