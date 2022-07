Un año más

Tras meses de silencio al respecto, desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) se anunció en estos días que se aplazó un año la tan esperada entrada en vigor del ‘pilar uno’ del mecanismo fiscal internacional con el que se pretende imponer un impuesto mínimo a las empresas multinacionales, un gravamen que está especialmente diseñado para las tecnológicas.

De esta manera, el impuesto, que apoyaron de manera oficial 135 países del mundo el año pasado, no entraría en vigor hasta al menos el próximo 2024, e incluso podría ser más tarde, pues la misma Ocde reconoce la dificultad que están teniendo estas negociaciones.



Cabe recordar que el ‘pilar uno’ es la parte del mecanismo que busca evitar que las multinacionales lleven sus domicilios a lugares donde puedan no pagar o al menos reducir los impuestos a los que hacen frente, y que, por el contrario, tengan que cotizar de manera efectiva en los países en los que operan. La Ocde, por su parte, también señaló en su informe que el ‘pilar dos’, el que busca imponer la tributación de un mínimo de 15 por ciento a las empresas sigue adelante y que al finalizar este año se presentaría el marco de aplicación.



Desde que se puso en marcha este proceso era de esperar que iba a encontrar resistencia. Prueba de ello es la Unión Europea, que en el camino ha enfrentado el veto de algunos de sus miembros, con regímenes fiscales favorables, pese a que el bloque ha sido de los más activos en los impuestos a las tecnológicas.



Más allá de evitar elusiones, la Ocde estimó que unos US$100.000 millones se redistribuirían cada año en los países del mundo, un monto que para Colombia, si bien no resolvería los problemas tributarios, podría ayudar a aliviar algunos de los desbalances fiscales.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda