Un BID fuerte

Hoy arranca una nueva edición de la reunión anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad que junto con CAF representan los organismos multilaterales más importantes de la región relacionados con la economía.

En su asamblea de gobernadores, que será una vez más en formato virtual, miembros de los 48 países que forman parte de la entidad tratarán algunos de los problemas más acuciantes del mundo y de Latinoamérica, como las vías para incrementar la equidad de género en la región, la forma de hacer más para frenar el avance del cambio climático y el papel del sector privado no solo en la reactivación, sino como jugador clave para reducir las desigualdades.



No obstante, en estas reuniones generales del organismo una serie de temas siempre están detrás de los focos, como es el caso de lograr una mayor capitalización del BID. Es un hecho que la pandemia de la covid-19 generó una serie de impactos socioeconómicos que, pese al repunte en la mayoría de países durante el 2021, todavía siguen existiendo.



Esta situación es la que llevó a que el BID anunciara cifras inéditas de financiamiento, compromisos y movilizaciones durante los dos últimos años, pues aprobó un récord de casi 22.000 millones de dólares durante el 2020, mientras que en el pasado 2021 es total ascendió hasta los 23.400 millones de dólares. Esto supuso un incremento respecto a los ejercicios anteriores, pues en 2018 y 2019 el valor de estos recursos estuvo en torno a los 17.600 millones de dólares.



En muchos de los países de Latinoamérica incluso la economía ya retornó a los niveles prepandemia, como es el caso de Colombia tras crecer en 2021 un 10,6 por ciento, pero eso no oculta la necesidad de países como el nuestro de seguir recibiendo ayuda externa para mejoras en pobreza, empleo, digitalización, desarrollo de infraestructura o los sistemas de salud, entre otros muchos rubros. Es por esto que para América Latina es clave contar cada vez con un BID más fuerte.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda