Un doble alivio

El anuncio del presidente Iván Duque del subsidio gubernamental al 50 por ciento de la prima de servicios de junio para los trabajadores de salario mínimo es positivo por múltiples razones. En primer lugar, la medida beneficiará a unos cuatro millones de colombianos mientras que otros 600.000 con contratos suspendidos recibirán un pequeño giro de $160.000 de Ingreso Solidario.

El costo de la iniciativa será de unos $900.000 millones y de inmensa ayuda para estos empleados. La prima de servicios no solo es un mandato protegido por la ley sino también un beneficio que se ha convertido en una valiosa ayuda económica para los trabajadores.



Segundo, la decisión del Gobierno es un alivio tangible para que ese bloque de empleados de mínimos ingresos puedan cubrir deudas, pagar matrículas y otros gastos en momentos de gran incertidumbre laboral.



En tercer lugar, todas las empresas, pero en especial las micro y las pequeñas, sentirán también un alivio en momentos de estrechez financiera. Este subsidio oficial les permitirá destinar escasos recursos a cumplir con las obligaciones laborales a trabajadores en rangos más altos.



Por último, este esfuerzo fiscal ratifica que la Casa de Nariño está enfocada acertadamente en buscar que las empresas alivien sus difíciles problemas de liquidez y que los hogares no pierdan un porcentaje tan alto de sus ingresos. Ante las realidades fiscales del Estado colombiano, este plan de ayuda así como el subsidio al pago de las nóminas no cubren la mayor parte de las necesidades del sector privado. A pesar de lo anterior, la meta conjunta de Gobierno, empresarios y trabajadores debe ser la búsqueda de medidas que reduzcan la destrucción masiva de puestos de trabajo. Hoy el Dane publicará su informe del mercado laboral de abril, mes que el país pasó en cuarentena y que dará una medida del impacto socioeconómico. No hay que escatimar esfuerzos en proteger empleos.



