Un drama que no acaba

Hablar de la economía de Venezuela es contar una historia que hoy en día ya parece interminable y que está representada por largas cifras y porcentajes que sonarían realmente ridículos para cualquier otro país, y no solo de América Latina, sino de todo el mundo.



Desde que Nicolás Maduro sucedió a Hugo Chávez, a mediados de 2013, hasta lo que se espera al cierre de este año, el tamaño de la economía del vecino país presentaría un desplome del 83,5 por ciento, hasta un nivel en el que toda su producción nacional es menor que el PIB tan solo de Bogotá.



De hecho, en 2021 será una de las pocas naciones del mundo que no logrará crecer tras la pandemia y cerrará con sus indicadores en rojo.

Y lo que es más dramático, con un producto per cápita de apenas US$1.500, según el Fondo Monetario Internacional, y una pobreza que informes de universidades local cifran en prácticamente toda la población del país.



Esto se sustenta en varios datos, pero es imposible no fijarse en el que en otros tiempos fue la ‘joya de la corona’ venezolana: PDVSA y la industria petrolera. Para el país que tiene el mayor nivel de reservas y que llegó a extraer más que lo que hoy bombean Irak o Emiratos Árabes Unidos, una producción que oscila entre 300.000 y 500.000 barriles no parece un buen indicador.



El comercio tampoco lo es, pues según la Cámara de Comercio Colombo Venezolana, los intercambios entre ambos países, que bordearon los US$3.000 millones al inicio del gobierno de Maduro, al término del año pasado, tras el impacto de la pandemia, apenas sumaron US$224 millones.



Tanto para Colombia, como para el resto de Latinoamérica, la crisis económica y social de Venezuela es una prioridad, y hasta que el país vecino logre revertir las pérdidas seguirá siendo un lastre para una región, cuyas perspectivas para la próxima década no son las mejores. El drama que vive el vecino país parece que no acaba, pero cuando cambie su situación, la recuperación tampoco será fácil.