Un pasaporte controvertido

Esta semana la Unión Europea (UE) le dio un espaldarazo a la idea de crear un ‘pasaporte’ de vacunación, pues los 27 aprobaron un mecanismo en ese sentido que empezaría a aplicarse desde junio en el Viejo Continente.



Si bien otros países, como Israel, ya están aplicando sus propios certificados y algunas aerolíneas hacen pruebas con herramientas de control, la decisión de la UE marca un antes y un después en la adopción de este mecanismo, cuyo objetivo es centralizar los datos de quienes estén vacunados, y otra información como si se ha tenido covid o si a la hora del viaje se cuenta con una prueba negativa.

Cabe decir que las autoridades de la UE, ante la suspicacia inicial que despertó la medida, han salido a explicar que su certificado será un facilitador de la movilidad al interior de los países del bloque, y no un requisito para viajar o un ‘documento’ que, de nos tenerlo, prohíba esos desplazamientos. Para ello, trataron de evitar la palabra ‘pasaporte’ y se aseguró que no será discriminatorio.



No obstante, habrá que esperar al mecanismo final que apruebe el Parlamento Europeo para conocer el alcance del certificado y lo restrictivo que será. De momento, la medida atrae tanto aplausos de sectores que lo ven como un gran paso hacia la reapertura total del turismo, como de otros que temen que sí se acabe convirtiendo en una fuente de discriminación para quienes no tengan la vacuna.



Esta posición de inquietud se puede prever en Colombia o países de Latinoamérica, con procesos de vacunación más lentos que los que se ejecutan entre los 27 de la UE, que podrían derivar en mayores restricciones para los viajeros nacionales. Es importante que este y otros mecanismos se centren en promover la seguridad, no en discriminar a nadie.