Un retorno “variante”

Ayer Microsoft se unió a otros gigantes tecnológicos como Amazon, Google y Facebook en Estados Unidos en posponer la fecha del retorno a sus oficinas. Las razones detrás de esas decisiones son los incrementos en contagios y hospitalizaciones que ha venido registrando el país del Norte en las últimas semanas.



En otras latitudes, la propagación de la variante delta se ha traducido en alteraciones en los cronogramas de regreso al trabajo presencial o híbrido.

La situación actual en Colombia es diametralmente opuesta. Tras un severo tercer pico de contagios, los indicadores epidemiológicos han venido mejorando sustancialmente en las últimas semanas- no obstante, ha habido ligeros incrementos recientes.



Estas tendencias se han sumado a un porcentaje cada vez mayor de la población nacional vacunada contra el coronavirus y la reapertura de la gran mayoría de los sectores productivos de la economía.



Lo anterior ha conducido al retorno, cada vez mayor, de muchos colombianos a sus oficinas, talleres, fábricas y demás sitios de trabajo como restaurantes y demás. Si bien ese regreso está diseñado en la mayoría de los casos como híbrido- según la Andi el 40,5 por ciento de las empresas optarían por un retorno de dos días a la semana-, no se puede minimizar el impacto eventual de un cuarto pico o de las variantes delta y mu.



Las estrategias de retorno a los entornos laborales deben tanto integrar la vacunación de la población cada vez más joven como contar con un diseño flexible que permita posponer o retrasar ese regreso ante un deterioro de las condiciones sanitarias de la pandemia.



No se trata de frenar una tendencia que la economía requiere sino de hacer un llamado a la capacidad de adaptarse a volver al trabajo remoto, de ser necesario.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda