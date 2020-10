Una agenda ‘radioactiva’

Al final de la semana pasada, la publicación de un borrador de un documento Conpes sobre reactivación económica generó polémica, ya que incluía unas propuestas preliminares sobre reducción de costos laborales y otros aspectos de normatividad laboral.



El Gobierno Nacional, en voz del director de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez, descartó de tajo esos contenidos de borrador y ratificó que “el Gobierno no tiene ninguna propuesta sobre ajuste laboral”. La Misión de Empleo y la Comisión de Concertación Laboral son los espacios donde el Ejecutivo está dando este tipo de discusiones.

Un abordaje similar asumen otros altos miembros del equipo económico en temas de la agenda laboral y de una eventual reforma tributaria. De hecho, el presidente Iván Duque ha sido tajante en afirmar que, en medio de la pandemia, no hay espacio para estas reformas fiscal, laboral y pensional.



Quizá la excepción más notable sea el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien, en reciente entrevista con El Tiempo, no afirmó que las reformas se impulsarían, pero dijo: “el país necesita esas reformas, de eso no hay duda. La deuda que tuvimos que asumir hay que pagarla, y vamos a necesitar más impuestos en el futuro”.



Cada día se hace más claro que en ese “futuro” donde se debaten nuevos tributos, se rediseña el régimen de pensiones y se actualizan las normas laborales, no es tan cercano.



Al contrario, esta agenda tripartita de reformas fiscales, laborales y pensionales se han convertido en un paquete ‘radioactivo’, del cual el alto Gobierno quisiera mantenerse alejado. Los motivos son una combinación de la crisis de la pandemia -que limita los alcances de una tributaria, por ejemplo- con la preocupación por el resurgimiento del descontento social y la dificultad de asegurar mayorías en un año preelectoral.



A pesar de ello, la urgencia de estos cambios en estos frentes tan cruciales para la economía no se detiene. El ministro Carrasquilla tiene razón: “tenemos que empezar a discutir estos temas”.