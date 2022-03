Una confianza que se deteriora

Desde que inició este 2022, mucho se ha escrito sobre el abrupto cambio que se pudo ver con el tránsito de un año a otro, pues se pasó de un optimismo por acabar la reactivación tras la crisis generada por la pandemia, a un ambiente de mayor pesimismo ante los nubarrones que amenazan a la economía.

Y esta tendencia no ha dejado de verse reflejada en las últimas estadísticas, como muestran los índices de confianza de Fedesarrollo. Ayer la entidad publicó su indicador referente a los consumidores, el cual empeoró cuatro puntos porcentuales durante febrero. Y este es un dato que estuvo acompañado por una visión más pesimista de estos en cuanto a sus expectativas y sus condiciones de vida a futuro.



Se debe destacar también el hecho de que haya descendido de forma importante entre enero y febrero la intención de compra de vivienda (6 puntos porcentuales), vehículos (7,6 puntos) y bienes durables (0,4 puntos).



Esta tendencia también se ve en el Índice de Confianza Comercial para enero, que también presentó ya una ligera baja durante el primer mes del año frente al final del 2021.



Estas tendencias no hacen sino reflejar el sentir de la población de que la confianza se está deteriorando, que el panorama para sus economías personales no pinta tan promisorio como en meses anteriores, y que tanto la alta inflación -que en febrero alcanzó el nivel anual de 8,1 por ciento)-, como la lenta mejora en el mercado laboral, están teniendo cada vez un impacto mayor en sus bolsillos, a lo que de alguna forma se suma la incertidumbre electoral que toma más fuerza en el país.



Esto deja claro una vez más que seguir mejorando las cifras de empleo no da espera, y que tomar todas las medidas posibles para frenar la inflación es un aspecto capital.





FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda