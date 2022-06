¿Una medida tardía?

Ayer la Reserva Federal anunció que decidió subir su tasa de interés en 75 puntos básicos hasta llevarla al rango entre 1,5 y 1,75 por ciento. Este incremento supone el mayor desde 1994, cuando gobernaba Bill Clinton y al frente del emisor estaba Alan Greenspan.

No obstante, pese a lo llamativo del movimiento, lo cierto es que no sorprendió al mercado, que ya esperaba un aumento por encima de los 50 puntos básicos. Incluso tampoco ha supuesto una sorpresa el hecho de que el presidente del banco central, Jerome Powell, anticipó que se tomaría una medida similar en la reunión que tendrá lugar en julio.



Detrás de la decisión que adoptó la Reserva Federal está la misma razón que lidera las reuniones de los bancos centrales del mundo: la disparada de la inflación, que pese a los intentos por desacelerar su incremento, sigue sin dar tregua. En Estados Unidos, el viernes pasado ascendió hasta 8,6 por ciento, la cual sigue siendo la más elevada en cuatro décadas. En este sentido se reportó que el galón de gasolina, por ejemplo, llega ya a los 5 dólares, algo que no había pasado en toda la historia.



Entre los analistas cada vez se repite más la pregunta de si esta es una medida que hoy parece desesperada por parte de la Fed y si realmente, como asumió el propio Powell ayer, podría haber empezado la normalización monetaria antes para que fuera más gradual e intentar ponerle coto a la inflación antes.



De los efectos de estas alzas no se librará ninguna economía, tampoco la colombiana, que muy seguramente verá pronto un dólar más caro y también que será más costoso financiarse, entre otros problemas, lo que unido a un menos dinamismo global podría empezar a ponerle trabas a la senda de crecimiento sobre la cual hoy hay un gran optimismo.





FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda