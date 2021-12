La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) presentó, este miércoles, sus nuevas perspectivas de crecimiento para el mundo, las cuales dejaron un sabor agridulce. La parte positiva la refleja Colombia, pues la entidad elevó hasta 9,5 por ciento su expectativa de avance para el producto interno bruto de este año, lo que confirmaría que el país recuperaría ya lo perdido por la pandemia. También, prevé un alza de 5,5 por ciento en 2022, que sería la cifra más alta de toda la región para el próximo ejercicio.



Sin embargo, no todas las noticias son buenas. Por un lado, la Ocde rebajó la previsión para el PIB internacional de este año una décima frente a la última revisión, con una expectativa de 5,6 por ciento. Por el otro, el dinamismo de América Latina se ralentizará hasta un 6,5 por ciento.



Pero lo más preocupante del informe de la Ocde de este miércoles es la vuelta a un mensaje de incertidumbre sobre la economía mundial. El mismo resumen de presentación no podría ser más diciente: “Los crecientes desequilibrios y riesgos amenazan la recuperación”.



Tanto en sus páginas como en la rueda de prensa, el mensaje fue el mismo: los riesgos sobre la economía no se han acabado, la recuperación es buena para unos y no tanto para otros, la pandemia sigue ahí y los problemas que generó la crisis todavía no están totalmente solucionados.



Y, especialmente, la incertidumbre que ha generado ómicron, que sirve como una nueva alerta para no bajar los brazos en el proceso de inmunizar lo más rápido posible a los colombianos y también para seguir con las medidas de protección necesarias, pero al mismo tiempo para darnos cuenta que el crecimiento económico no está garantizado.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda