Uno de los principales objetivos del plan de reactivación económica del Gobierno es la creación de alrededor de un millón de puestos de trabajo. Además de dinamizar sectores como la infraestructura, la construcción de vivienda y la industria energética, el llamado “Compromiso por Colombia” necesita mitigar en algún grado la destrucción de más de cuatro millones de empleos que está dejando la pandemia.



No obstante, los recientes reportes de mercado laboral del Dane, así como otras estimaciones sobre el impacto de la crisis en la pobreza, han identificado a las mujeres y a los jóvenes como dos de las poblaciones más golpeadas por la pandemia del coronavirus.



Sectores de la economía con alta presencia de personal femenino como el comercio, el servicio doméstico, alojamiento y servicios de comidas y actividades artísticas encabezan el número de puestos de trabajos destruidos por los confinamientos y las restricciones. A lo anterior se suma la sobrecarga en los hombros de las mujeres de las labores domésticas, del cuidado de los niños y adultos mayores, así como del trabajo remoto.



A pesar de lo anterior una mirada a los proyectos e iniciativas incluidas en el plan de reactivación del Gobierno Nacional revela que se concentran en sectores con fuerte presencia laboral masculina como la construcción, minas y energía, transporte, infraestructura y digital. Esto ha disparado las alarmas sobre el hecho de que la reactivación termine generando más puestos de trabajo para hombres que para mujeres.



En comentarios anteriores se ha enfatizado la necesidad de inyectar el “Compromiso por Colombia” de un necesario enfoque de género para no dejar atrás a las mujeres. Pero, incluso más allá del género, no hace sentido impulsar una estrategia que ignore las dificultades de prácticamente la mitad de la fuerza laboral. Una reactivación que no genere empleo equitativo puede mover la aguja del PIB pero es una reactivación incompleta.



framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda