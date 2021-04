Una recuperación a dos velocidades

El Fondo Monetario Internacional publicó ayer sus últimas previsiones económicas, las cuales dejan dos conclusiones: la primera es que la vacunación y el rebote de ciertas potencias genera un mayor optimismo de cara a la recuperación esperada en 2021. La otra es que esta mejora no será igual para todos, y el mundo entero va a vivir un repunte que se desarrollará en múltiples velocidades.



El mismo FMI pone en un lado de la balanza a las economías avanzadas como Estados Unidos, Alemania, España, Japón, Canadá o Australia, por poner algunos ejemplos, que este mismo año no solo recuperarán lo perdido por la pandemia, sino que acabarían el 2021 con un tamaño superior al que tenían en 2019. La primera potencia mundial, gracias a los estímulos de Joe Biden, terminará este ejercicio con casi US$1 billón más en su PIB.



Cabe decir que algunos emergentes como Chile también se ‘colaron’ en este grupo.

En el otro están muchos emergentes, que sufrirán las consecuencias económicas de la pandemia durante más años, pues además tendrán que hacer frente a problemas como el desempleo y la alta deuda con menores crecimientos. En este grupo estaría Colombia, que según las estimaciones del FMI, no superaría el tamaño del PIB que tenía antes de la pandemia hasta el próximo 2023.



Esto no debe borrar que la economía mundial crecería un 6 por ciento y Latinoamérica 4,6 por ciento este año, ambos pronósticos con mejoras de cinco décimas frente enero.

Colombia también subió en esa misma proporción hasta 5,1 por ciento, una cifra superior a la región y más cercana al dinamismo internacional. Impulsar la vacunación y minimizar el impacto de las restricciones en la senda de la reactivación serán factores claves.

