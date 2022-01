Una recuperación insuficiente

Los datos que se han ido conociendo a lo largo de las últimas semanas dejan una verdad innegable: la recuperación económica que experimentó América Latina y el Caribe durante el ya pasado 2021 es insuficiente. Lo es, primeramente, desde el punto de vista de la producción de los países, pues mientras que el desplome en el PIB de 2020 fue de 6,8 por ciento, el repunte conjunto que se habría experimentado sería de 6,2 por ciento, según cifras de la Cepal.

Pero este carácter incompleto ha ido sumando nuevas aristas en días recientes. La última. la presentó ayer la Cepal, organismo que aseguró en su más reciente informe que en el segundo año con la pandemia de la covid-19 presente, la región cerró con 86 millones de personas en pobreza extrema, cinco millones más que en 2020 y lo que supone un retroceso de 27 años en la materia. Cabe decir que Colombia, junto con Argentina y Perú, son los países donde ambos indicadores presentaron mayores incrementos, por encima de los siete puntos porcentuales.



En cuanto al indicador de pobreza general, el dato terminó el año pasado en 201 millones de personas en Latinoamérica que vivían en esta condición, lo que supuso una pequeña mejora hasta 32,1 por ciento, pero sigue por encima de los registros de la prepandemia.



Estos datos se suman a los que la Organización Internacional del Trabajo presentó recientemente: el 28,8 por ciento de los latinos están desempleados, es decir, que 4,5 millones de personas perdieron su empleo por la pandemia y aún no lo recuperan.

Estos no son datos menores e invitan a la reflexión de que la recuperación no será completa hasta que los indicadores vuelvan al menos al nivel de 2019 y, ojalá, los mejoren.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda