¿Viene el rebrote?

No todas las regiones del mundo experimentaron al mismo tiempo la propagación del coronavirus. China, el origen del primer brote de la covid-19, levantó hace unas semanas las restricciones y empezó a vivir su recuperación después de un duro primer trimestre del año.



Luego la pandemia golpeó a Europa, con mayor severidad a países como Italia y España. Y actualmente la llamada ‘curva’ de los contagios crece en Estados Unidos y Reino Unido, a la cabeza mundial de los casos detectados, y a una velocidad muy distinta en América Latina, incluida Colombia.



Conforme las economías pasan el ‘pico’ de la pandemia y el ritmo de contagios y fallecidos disminuye, las drásticas medidas de confinamiento empiezan a levantarse. En esa fase están naciones de Europa Occidental y Corea del Sur que ya reactivaron vuelos, transporte público, buena parte de las actividades industriales y comerciales así como sectores de ocio como restaurantes y bares.



No obstante, la detección de rebrotes y nuevos casos en Wuhan, la ciudad china donde se originó la covid-19, en Corea del Sur, Alemania, Singapur y Hong Kong ha despertado preocupantes alarmas sobre una ‘segunda ola’ del coronavirus.



De confirmarse este fenómeno en distintas partes del mundo, las consecuencias serían catastróficas no solo para las economías sino también para millones de personas en busca de la tranquilidad después de la tormenta. Las posibilidades de una rápida recuperación- la famosa ‘V’- se irían al traste ya que se cerrarían de nuevo los países.



Si bien Colombia no se encuentra propiamente en esa fase, ya que no se ha llegado al ‘pico’ de los contagios, la sociedad sí transita una fase de desconfinamiento que implica la reapertura de muchos sectores. Un rebrote no es lo mismo que una disparada de casos por flexibilizar la cuarentena; pero sus consecuencias en la económica local y en el ánimo de los colombianos podría ser similar.



