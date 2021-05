Y el tercer pico sigue ahí

Mientras Colombia llega esta semana a los 30 días seguidos de protestas, los indicadores sanitarios continúan su imparable deterioro. Por ejemplo, en el reporte del Ministerio de Salud de este lunes 24, se registraron 483 fallecimientos y 16.977 nuevos contagios, pero con una altísima positividad del 41 por ciento.

Además de las jornadas de manifestaciones, mayo se ha caracterizado por el mayor número de muertes reportadas por covid-19. Sin llegar al fin de mes, el saldo ya superó los 11 mil fallecimientos, un dato superior al de enero, cuando el país experimentó el segundo pico. Este lunes, el Dane reportó que, con corte al pasado 9 de mayo, las muertes asociadas a la pandemia habrían superado las 100 mil.



La severidad de este tercer pico ha quedado silenciada por la intensidad de casi un mes de paro. No obstante, los reportes continúan sumando muertes y contagios, y en varios días rompiendo récords en ambos.



En paralelo, el plan de vacunación no consigue adquirir el nivel de dosis aplicadas para cumplir con las metas para fin de año. De hecho, la semana pasada el ritmo de inmunización se redujo 25 por ciento y el promedio de vacunas apenas superó los 120 mil al día. A pesar de que los lotes siguen llegando -el total es de más de 13 millones-, la capacidad de aplicación no mantiene la dinámica necesaria.



Si bien los datos del Ministerio de Salud confirman que la vacunación salvó vidas en la población de mayores de 80 años, las cifras de fallecidos recientes integran población más joven. Además de mantener las medidas de protección, es perentorio que la vacunación estabilice su ritmo por encima de las 200 mil dosis diarias. Mientras la atención nacional está volcada en el paro y las jornadas de protestas, el tercer pico sigue ahí, cobrando vidas.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

Director de Portafolio

En Twitter: @pachomiranda