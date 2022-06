Competitividad región Caribe

El Índice de Competitividad Departamental (IDC) se viene trabajando desde el 2006. El IDC se implementó para lograr que Colombia se ubique en el 2030 entre los tres países más competitivos de América Latina. No obstante, no hay que dejar de lado que el índice evalúa la competitividad de todos los departamentos. Tampoco debemos olvidar la existencia de cinco regiones en Colombia y entre ella se encuentra la Caribe.

En la Región Caribe, el mayor escollo que tiene es el sistema tributario bajo el cual tiene orientadas sus finanzas. Es un sistema regulado desde una normativa que data del año 2000 e incluso aún se manejan normas presupuestarias y fiscales que vienen del siglo pasado. No solamente existe esta particularidad. También encontramos que los mecanismos de medición para evaluar el funcionamiento económico han evolucionado, ha nacido la necesidad de recopilar más información estadística para realizar mediciones económicas donde adicionalmente la variable tiempo y la georreferenciación de la macroeconomía y la microeconomía se ha vuelto fundamental para la toma de decisiones. En razón a ello los sistemas de información requieren ser más robustos porque, sí ello no ocurre, no es posible realizar mediciones y proyecciones acorde a la realidad.

La transversalidad de la información que produce cada variable es indispensable conocerla porque no solamente se requiere medir el comportamiento económico en cada departamento, sino que es indispensable analizar la competitividad productiva.

El IDC construido desde el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario, recoge información de mucho valor para el desarrollo de los departamentos pues recopila la dinámica de diversos sectores de la economía. Adicionalmente, referencia escenarios comparativos en donde se realiza la normalización de los datos con el fin de volverlos similares.

Al revisar los datos de la Región Caribe y los resultados de los últimos cinco años, se observa que existe una inercia en el comportamiento encabezando las mejores posiciones a nivel nacional los departamentos del Atlántico en el cuarto lugar y Bolívar en el doce. En su defecto, Sucre y La Guajira se han mantenido en las posiciones de la escala entre los puestos 23 y 26. Los acompañan de manera cercana los departamentos de Córdoba y Cesar entre el lugar 21 y el 22.

En razón al comportamiento histórico existe un estancamiento. Expuesto este escenario, es pertinente indicar que el PIB, la población, el ingreso per cápita, reflejan la dinámica de los resultados del IDC.

Así las cosas, ha llegado el momento de mover este Índice en la Región Caribe porque no podemos reconocer la competitividad del país cuando se miran unos pocos departamentos en posiciones competitivas y resulta que los otros están estáticos y rezagados.

Francisco Montes Vergara

Magister en Economía e Ingeniería/ Subsecretario de Información y Evaluación Institucional Gobernación de Sucre.