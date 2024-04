La economía no tiene ideología. Pienso que a muchos les gusta ponerle ideología para causar sensacionalismo. Siendo la economía una ciencia, su funcionamiento no depende de ello. Se produce desorden de esta cuando quieren aplicar ideas que van en contra de la ciencia.



Una investigación realizada por la Academia Nacional de Ciencias, publicada en la revista PNAS Nexus -una de las revistas más citadas-, realizó un estudio sobre los entornos de redes sociales. Indican que se han convertido en un eje para el discurso político y en plaza pública.

La investigación señala que en estos ambientes las discusiones políticas se vuelven groseras en gran parte porque las personas que optan por participar en él no tienen suficiente preparación. Esta falta de cultura distorsiona el escenario de la plaza pública formado en las redes sociales. La contribución al discurso en redes no está enfocada a aportes sustanciales, pues su intención es orientada a la confrontación.

El documento señala que el gran porcentaje de personas incultas participando en el discurso político es preocupante porque promueve el partidismo combativo poniendo en riesgo las decisiones racionales. Este ambiente lleva a los observadores a concluir que el estado de nuestra política está lejos de ser coherente convirtiéndola en tóxica.

El profesor canadiense Marchall McLuhan; sociólogo de la comunicación, decía que los medios son las extensiones del ser humano. Dijo que aquellos que más extiendan su voz e imagen, asimismo, extenderán el conocimiento que de ellos se haga.

Agustín Laje, en el libro la Batalla Cultural, al hablar de la industria cinematográfica que existió a mediados del siglo pasado y que surgió en la Segunda Guerra Mundial dice; “No era tanto el contenido, sino más bien la forma, lo que la gente en realidad consumía: aquellas imágenes en movimiento hacia inicialmente innecesario un esmero argumental …”.

Estas líneas de pensamiento, publicadas en diferentes momentos, coinciden en la distorsión que se puede lograr en cuanto a conceptos económicos a través de las redes sociales.

Enorme riesgo cuando se usan las redes para acomodar la coyuntura económica. Muy perverso distorsionar las correlaciones de las variables económicas con datos o gráficas sin explicar un contexto.

Extremadamente confuso mostrar un crecimiento o una caída de la economía sin presentar una tendencia y una explicación de las razones. Bastante impreciso ubicar la economía en ideas de izquierda o derecha cuando no se ha modelado la ideología. Muy sesgado un modelo económico cuando se pretende que la economía haga una eficiente asignación de recursos y reduzca la pobreza sí se excluye la inversión privada del modelo o se elimina la variable gasto público. La economía no es una ideología. La economía es una ciencia y no se construye en redes sociales.

Francisco Montes Vergara

Magister en Economía.