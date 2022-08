Índices de práctica fiscal

Sobre este índice es necesario decir que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) desde el 2000 realiza la evaluación del desempeño fiscal a los entes territoriales. Pero, desde el 2020 el DNP aplica una nueva medición para calcular el Índice de Desempeño Fiscal. El Nuevo IDF, da cuenta de la sostenibilidad financiera, el potencial para la generación de recursos, capacidad de endeudamiento e inversión.

El Índice tiene dos dimensiones. La fiscal y la gestión financiera territorial. La primera cubre el 80% de la medición y la segunda el 20%. La primera mide la dependencia de las transferencias nacionales, inversión, endeudamiento, ahorro y el superávit o déficit. La segunda; programación de ingresos, capacidad de inversión, cumplimiento de la ley 617 de 2000 en cuanto a los niveles de recursos para funcionamiento y esfuerzo propio que consiste en la posibilidad para aumentar sus fuentes.



En 2019 se construyó un nuevo índice porque empezaron a encontrarse debilidades desde la medición estadística. Por ejemplo, tres indicadores de los seis (Autofinanciación del funcionamiento, servicio de la deuda, dependencia de transferencias, generación de recursos propios, magnitud de inversión y capacidad de ahorro), usados para la medición, aportaban la mayor cantidad de información que afectaba los resultados. Ellos eran dependencia de las transferencias, generación de recursos propios y capacidad de ahorro corriente. Dos de los indicadores se encontraban saturados porque cumplieron los objetivos. Por un lado, el indicador de autofinanciación del funcionamiento ha mostrado poca variabilidad. Por otro, el indicador de respaldo al servicio de la deuda presentaba sesgos dado que la mayoría de los entes territoriales no tenían deuda.



Tampoco, la medición consideraba la heterogeneidad del territorio. Esto derivó en que los entes con mejores resultados se encontraban categorizados en entorno de desarrollo incomparables.



El Índice busca disminuir la dependencia de las transferencias. La medición del IDF no incluye los recursos provenientes del Sistema General de Regalías y se resalta la importancia de la formación de capital. Considerando estos aspectos, para el 2021 y después de un año de recesión, solo tres departamentos, de los 32, obtuvieron puntajes por encima de 70 en el rango de solventes, estos son: Cundinamarca, Atlántico y Sucre. Los otros se distribuyeron así: ocho en rango vulnerable y 21 en riesgo. Con base en estos resultados, se evidencian dos departamentos de la región caribe ocupando las primeras tres posiciones y en el rango de solventes (Sucre y Atlántico).



La administración del presidente Gustavo Petro, desde la cartera de Hacienda y el DNP, no debe perder de vista la autonomía regional. Para ello requiere permitir la innovación financiera, tributaria y presupuestal, desde las gobernaciones, si quiere realmente cerrar brechas en el desarrollo económico.



Francisco Montes Vergara

Magister en economía e ingeniería

Ex-Secretario de Hacienda (2020 - 2022) Gobernación de Sucre.