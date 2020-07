Ingresos de los departamentos

La fuente milenaria que venía soportando las rentas departamentales se descuadernó. Los ingresos por consumo de cerveza y licores están casi extinguidos.



La pandemia ha obligado a pensar en diferentes posibilidades con el fin de conservar los ingresos que anteriormente producía el tributo sobre las bebidas alcohólicas y que por años vienen alimentando los rubros y las cuentas bancarias de los departamentos.



La caída de los ingresos para algunos departamentos ha llegado a porcentajes aproximados al 80%. Por ello el gobierno nacional expidió el decreto 678 del 20 de mayo de 2020. No obstante, la medida es insuficiente toda vez que, al permitir la reorientación de rentas específicas asociadas con recursos del balance, es de entender que solo se podrá usar por una sola vez. Pero esta situación de la pandemia va para largo.



Otra medida es la condonación de cartera relacionada con impuestos como el de vehículo y el predial. Asimismo, la posibilidad de pagar por cuotas estos impuestos correspondientes a la actual vigencia.



Otra opción de la norma es el uso de recursos Fonpet existentes a diciembre 31 de 2019. En este caso las entidades territoriales que hayan alcanzado una cobertura igual o superior al 80% de su pasivo pensional los pueden usar para gastos del 2020.



Sin embargo, para tomar esta decisión se requiere una verdadera claridad sobre cómo fue el cálculo actuarial y el saneamiento de las bases de datos que respaldan el pasivo. Sobre el particular existente todo tipo de asesores interesados en apoyar a los entes territoriales para hacer uso de ellos.



Esta situación obliga de manera urgente al Ministerio de Hacienda a ponerse al frente y eliminar asimetrías en la información que han existido desde siempre o en su defecto desde el orden central asumir la responsabilidad.



Estos recursos, por la manera como se constituyen, son un factor que debilita a las finanzas departamentales en razón a que un porcentaje de los ingresos propios deben destinarse al Fonpet. Es algo que está totalmente por fuera de los principios de la eficiencia financiera en cuanto los costos de oportunidad y tasas de rentabilidad.



Otra puerta que abrió la norma fue la viabilidad de hacer uso de los recursos de sobretasa al ACPM. Los departamentos pueden hacer uso del 100% de estos. Pero, miramos las estadísticas y por obvias razones cayeron. La razón es la disminución del uso de los vehículos.



Es evidente que las medidas son cortoplacistas. Para el largo plazo no son oxígeno. Es indispensable dar autonomía a los entes para la creación de su estructura tributaria y diseño del presupuesto ajeno a intereses políticos. A su vez, los departamentos deben pensar en una economía de la información y no basada en el consumo.



Francisco Montes Vergara

Secretario de Hacienda Departamento de Sucre.

Magister en Economía e Ingeniería.