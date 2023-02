Presidente, evite especulación

Como colombiano, economista de profesión y por ello colega suyo, señor Presidente, me permito decirle: por favor, no nos haga quedar mal a los economistas y menos a su Ministro de Hacienda, que ha recorrido un extenso campo por la academia y ante entidades del orden internacional.



Como colombiano, economista de profesión y por ello colega suyo, señor Presidente, me permito decirle: por favor, no nos haga quedar mal a los economistas y menos a su Ministro de Hacienda, que ha recorrido un extenso campo por la academia y ante entidades del orden internacional.



Estamos en el siglo XXI. La economía ha evolucionado en el sentido de los descubrimientos que han logrado desde que se dio el primer Nobel en Economía en el año 1968 y se ha entregado hasta la fecha en un total de 41 ocasiones.



Diferentes investigaciones han logrado resultados con respecto a la información y la toma de decisiones. Se pueden citar: Daniel Kahneman, Vernon Smith, por integrar aspectos de la teoría psicológica sobre el comportamiento económico del ser humano en momentos de incertidumbre y realizar análisis empíricos de laboratorio, especialmente sobre mecanismos alternativos de mercado (2002). Joseph Stiglitz, George Akerlof y Michael Spence por sus análisis de los mercados con asimétrica (2001), James Mirrlees y William Vickrey por sus fundamentales contribuciones a la teoría económica de los incentivos bajo información asimétrica (1996); Reinhard Selten, John Forbes Nash y John Harsanyi por sus pioneros análisis del equilibrio en la Teoría de Juegos no cooperativos (1994) y George Stigler por sus seminales estudios de las estructuras industriales, el funcionamiento de los mercados y las causas y efectos de la reglamentación pública (1982).



Es amplia la investigación y la ciencia que se ha creado desde la economía. Hay suficiente evidencia desde la academia en el campo teórico y empírico para poder tomar decisiones. Es evidente que la información juega un papel importante desde que se comenzó a hablar de la información asimétrica y la psicológica sobre el comportamiento económico del ser humano. Durante los meses que lleva su administración se han presentado anuncios que han puesto a tambalear a los mercados. Ello sencillamente porque a todo momento están produciendo información desde los ministerios y desde el Palacio de Nariño.



Empezó con una reforma tributaria que pretendía recoger $50 billones y solo llegó a $20 billones. Un asunto relevante ha sido la suspensión de contratos de exploración petrolera de manera intempestiva. Otro anuncio fue la compra de tierras a los ganaderos con bonos TES y en ese momento el ministro Ocampo frenó la idea por su inviabilidad pues no se acomoda a la regla fiscal. Ahora, sencillamente lo que hay es que después de recortar la reforma en $30 billones, no hay cuadre aritmético.



Así las cosas, señor presidente Gustavo Petro, el desajuste empezó desde el inicio cuando la reforma pasó de $50 billones a $20 billones. Si su programa de gobierno se hace con $50 billones, pero ya no los podrá tener: ¿Cómo lo va a cumplir?



FRANCISCO MONTES VERGARA

Magister en Economía - Magister en Ingeniería