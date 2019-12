Orangután en la reforma tributaria

La inexequible Ley de Financiamiento de 2018 establecía el Impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación (SIMPLE), para reemplazar el Monotributo, introducido años atrás, sin ningún éxito. El propósito del SIMPLE es loable: inducir a la formalización a miles de microempresarios y ampliar la base tributaria incluyendo varios impuestos en uno solo, facilitando la tributación, etc.



Lo que proponen el Gobierno y los ponentes de la Comisión Tercera de la Cámara a las Comisiones Conjuntas de Senado y Cámara deja intacto el SIMPLE.



El art 905 del Estatuto Tributario (ET) establece quienes pueden ser sujetos del SIMPLE. Pone varias condiciones para las sociedades; pero, a las personas naturales solo les exige que residan en Colombia y que sus ingresos no superen las 80.000 UVT o $2.741 millones de pesos en el año, cifra gigantesca para ingresos personales. El art 906 establece algunas exclusiones para personas naturales; entre ellas, la de quienes tengan algún contrato laboral.



Pero, por algún motivo extraño, el art 908 del ET permite acogerse al SIMPLE a las personas que prestan “Servicios profesionales, de consultoría y científicos en los que predomine el factor intelectual sobre el material, incluidos los servicios de profesiones liberales”. ¿Por qué se asimila el trabajo de las personas más preparadas del país, muchas de ellas con ingresos muy altos, al de microempresas que compran y venden mercancías o transforman materias primas, o prestan servicios como el de peluquería, por ejemplo? Un abogado, un arquitecto, un médico, un ingeniero que presten sus servicios profesionales sin contrato laboral, con ingresos menores a ¡$2.700 millones en el año! pagan solo 8,5%. Esa tarifa máxima es inferior a la que paga un tendero cuyo negocio tenga los mismos ingresos brutos (11,6%), a pesar de que la tienda tiene que cubrir los costos de la mercancía que vende. Y los ingresos de los profesionales son generados, en muchísimos casos, sin un costo operativo diferente al tiempo propio dedicado al trabajo.



La inclusión de los profesionales liberales de altos ingresos entre los beneficiarios del SIMPLE va: 1. Contra la equidad: asigna tarifas de impuestos bajas a personas que están entre las de mayores ingresos en el país; asimila esas personas a microempresarios que trabajan en servicios y oficios tradicionales, poco rentables. Los profesionales empleados que tienen niveles de ingresos similares pagan impuesto de renta con tarifas hasta tres veces más altas. 2. Contra el propósito de formalización que persigue el SIMPLE: al contrario, muchos que ya pagan impuestos, van a ‘desformalizarse’, al acogerse a las condiciones de una formalización marginal. 3. Contra las finanzas estatales: los impuestos pagados por profesionales que se cambien a este régimen se reducirían dramáticamente.



La reforma tributaria no puede mantener los privilegios establecidos para los profesionales de altos ingresos incluidos en el SIMPLE. Si se trata de poner a pagar impuestos a muchos profesionales independientes con ingresos medios o bajos, dejen la norma, bajando los rangos de ingreso; por ejemplo, 8.000 UVT (en lugar de 80.000) como tope máximo. Pero, para los evasores de ingresos altos, el Estado dispone de herramientas y controles mucho mejores.



Francisco Piedrahíta Plata

Rector del Icesi