¿Es eterna la desesperanza?

Este martes no más celebrábamos los doscientos once años de nuestra independencia sin que hasta ahora logremos consolidar una república y unos sueños de nación que no solo nos permitan mirar con esperanza el presente y el futuro de la democracia, sino el fortalecimiento del proceso de paz, el desarrollo y el crecimiento económico, la igualdad y la justicia social.



Desde el 2020 no solamente nos hemos visto afectados por la pandemia del covid- 19, sino que parecería que el virus nos nubló el entendimiento y hasta la misma capacidad de razonar.



Con grandes dificultades se firmó un Acuerdo de Paz con la guerrilla más antigua del mundo y a partir de ese momento los gobiernos han hecho todo lo posible por evitar que ese anhelo de muchos colombianos se consolide y la pesadilla del conflicto continúa.



En las relaciones internacionales se han cometido todo tipo de desaguisados. Nuestras relaciones con Latinoamérica se encuentran signadas por la desconfianza o simplemente no existen (no vemos los 2200 kilómetros de frontera común con Venezuela) y hemos logrado hundir en la miseria y la criminalidad la frontera más dinámica y exitosa de la América Latina.



De otra parte, hacemos lo posible para negarnos al cumplimiento de Tratados Internacionales que hemos suscrito en materia de respeto a los derechos humanos, perdiendo toda autoridad para denunciar las graves violaciones al derecho internacional humanitario ejercidas por actores insurgentes o delincuenciales. En lo económico, hemos llegado increíblemente a una situación de “suma cero”, con marchas y contramarchas en materia tributaria. Parecería que ya todos nos olvidamos de las absurdas y regresivas reformas fiscales que ahora pretenden revertirse con el nuevo Proyecto de ley que se presenta.



Simplemente se decide “patear el tablero” para que las fichas y la partida las retomen el gobierno y el congreso que se elijan en el 2022.



Se da vía libre a un año más, característico de una “patria boba”, donde las propuestas del gobierno al legislativo, además de dar reversa en materia fiscal, son las de aprobar más penas a los actores de la protesta social, el “maquillaje” a la cuestionada policía nacional, una reforma a todas luces insuficiente a la educación, así como otra serie de proyectos que nada o casi nada significan.



La verdad: no hay nada que celebrar y el pesimismo e incapacidad de enfrentar como nación y ciudadanía los reales problemas que nos aquejan, nos hace sentir que la soledad puede ser eterna. El diagnóstico sobre las carencias está hecho pero nos negamos, hasta ahora, a afrontar las soluciones y a definir un pacto social que nos permita recuperar la esperanza.



Desafortunadamente hay años que parecen siglos, donde se conjugan tantos factores negativos que atentan contra cualquier ilusión y nos hunden en el pesimismo. Está en nosotros producir el cambio en democracia. Nos queda menos de un año para recuperar la cordura.



Germán Umaña Mendoza

Profesor